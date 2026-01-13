陳念琴因學弟妹崩潰 文姿云情蒐對手

「廣播金鐘主持人」屠潔製作及主持三立運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》，她13日與「奧運拳擊」陳念琴、「空手道國手」文姿云、「輕艇激流」張筑涵、「奧運銅牌拳擊」吳詩儀出席首映記者會。

自認情緒管理不錯的陳念琴坦言，她最不能接受學弟妹接受訓練時擺出態度不佳的模樣，她曾為此忍不住崩潰，「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」她也分享，很多時候經過溝通、開導，對方會因為感到「終於有人懂我」而落淚。

談到選手奪牌前最關鍵的祕密武器「運動科學」，已離開第一線的文姿云分享，運動科學對她幫助極大，每月分析都能精準掌握疲勞指數與身體狀況。她也說，「情蒐」並非適合每位選手，她就曾過度研究對手，在比賽時忘了自己的節奏。

屠潔在節目跟著選手們挑戰體能訓練，最印象深刻的是拍手掌伏地挺身和蛤蟆跳，陳念琴也虧她，一開始做就會一直聽到她在哇哇叫。