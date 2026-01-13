陳念琴私下面曝光！罕失控開罵學弟妹：我很重視訓練態度

金鐘主持人屠潔與多位台灣國手一同出席新節目首映會。（圖／三立提供）





運動紀實節目 《GO FOR GOLD 運科台灣隊》由雙金鐘肯定的雙語主持人屠潔擔任製作人兼主持人，她表示這節目要瞄準第61屆金鐘獎，她不只站在鏡頭前訪談，更像陪跑者般深入選手訓練現場與心理狀態。節目邀請多位台灣頂尖國手現身，陣容包括「拳擊女神」陳念琴、吳詩儀，「空手道國手」文姿云，「輕艇激流國手」張筑涵，以及「棒球名將」周思齊、「反曲弓射箭國手」雷千瑩，陣容一字排開，根本是「國手天團集合」。

廣告 廣告

今（13 日）舉行的首映記者會上，製作人兼主持人屠潔與多位國手同台分享拍攝甘苦，選手們也罕見吐露心聲，直言在關鍵時刻真正撐住自己的，不只是意志力，而是那群「永遠站在鏡頭外的運動科學團隊」。多位台灣頂尖運動員也分享，能站上國際賽場並穩定發揮，背後仰賴的不只是訓練成果，更包含運動科學與心理調適在高壓環境中的關鍵支撐。

屠潔與多位國手今（13）日出席首映會。（圖／三立提供）

屠潔與多位國手今（13）日出席首映會。（圖／三立提供）

製作人屠潔表示，節目從三個層面切入拍攝，分別是「運科」、「心理」與「平權」，希望讓觀眾看見選手更完整、真實的一面。為了讓內容更貼近選手日常，屠潔也親自「身體力行」，配合受訪者挑戰各項運動訓練。她笑說：「我做節目的心態，就是要先讓自己產生好奇。」也希望透過節目，把艱深的運動科學「翻譯」成人人都能理解的語言。拍攝過程中，她接受了不少體能訓練，其中最讓她印象深刻的就是拍手掌伏地挺身，以及模仿「蛤蟆跳」，直呼都是不小的考驗。

由於身形嬌小，當她與拳擊國手陳念琴、吳詩儀實際對打時，只要對方手一頂住她的頭，她整個人就會「腳騰空、完全踢不到」，畫面相當逗趣。陳念琴也在一旁笑虧：「剛開始做體能的時候，就一直聽到她在哇哇叫。」拳擊國手陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。她自認情緒管理不錯，但面對學弟妹在訓練上的態度問題，還是會忍不住「小崩潰」笑說：「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」

已離開第一線賽場的文姿云也分享，當年運動科學對她幫助極大，包含每月身體狀況分析，能精準掌握疲勞指數與身體狀況。不過她也提醒，「情蒐」並非適合每一位選手，她曾因過度研究對手，反而在比賽時滿腦子都是對方，忘了自己的節奏，「其實很難控制，每個人都需要一段磨合期。」而「輕艇激流國手」張筑涵則笑說，自己平時看起來偏I人、屬於慢熱型，但偶爾也會變得很E。她認為運動項目中，體能與技巧缺一不可，屠潔也在一旁補充：「他們訓練完，連輕艇都是自己扛。」被問到選手生涯能走到幾歲，張筑涵笑說輕艇項目年齡限制相對少，「甚至懷孕後也可以再回來比賽」，而她個人目前最大的目標，就是挑戰洛杉磯奧運。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平靈堂開放！佩甄眼眶泛淚現身：很照顧我的哥哥

●李多慧遭脫口秀演員嘲諷「抽菸罵髒話」 沉默數日發聲

●胡瓜現身曹西平靈堂！感嘆「事情很突然」：來看看老朋友

