陳念琴WB拳擊年終賽奪金 郭怡萱、吳詩儀摘銀

開賽就積極進攻，無懼對手身高優勢，壓軸出賽的台灣「抗癌女拳王」陳念琴，在印度大諾伊達舉行的世界拳擊聯盟，年終總決賽女子65公斤級決賽，面對身材較為高大的英國對手，首回合，陳念琴發揮速度優勢，讓對手難以捉摸，5名裁判中有4人給她10分，先以4比1搶下。

頻頻抱住陳念琴，試圖限制她的速度優勢，英國選手還是難以抵擋攻勢，只能靠著零星防守進行反擊；陳念琴也積極出拳攻擊，明顯佔得上風，再以4比0積分領先。

來到第3回合，陳念琴掌握節奏，抓到對手出拳的空隙，多次給予重擊。英國選手體能明顯下滑，幾乎打不太到陳念琴，雙方也多次出現纏抱在一起的情況。

最終陳念琴就以5比0收下第3回合，總積分4比1摘下金牌，成為繼黃筱雯後，第2位在年終賽奪金的台灣選手。

至於「吳琴戰隊」的吳詩儀，在57公斤級決賽，面對地主印度、也是今年（2025）世錦賽金牌好手賈斯明，吳詩儀前2回合都比較被動，讓對手掌握主動攻勢，很快就以0比4積分落後。

雖然最終回合強力反撲，但擊中數還是不如對手，最終以1比4敗下陣來，只能收下銀牌。

另外率先出賽的20歲小將郭怡萱，在51公斤級決賽，面對經驗豐富的地主好手，也是苦戰3回合後落敗，仍搶下生涯首面年終賽銀牌。總計台灣本屆摘下1金2銀，繳出隊史最佳表現。