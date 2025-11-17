陳怡君個展 虹海建構愛與和平

國立台灣海洋大學藝文中心邀請藝術家陳怡君辦理TW─愛與和平：青天白日滿地「虹」海個展。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立台灣海洋大學藝文中心邀請藝術家陳怡君辦理ＴＷ─愛與和平：青天白日滿地「虹」海個展，展出藝術家近年創作精選，以詩意般的色彩語言建構愛與和平的願景，展覽至十二月四日止，歡迎蒞臨海大圖書館一樓的藝文中心展示空間參觀。

「青天白日滿地「虹」海」展覽主題源自對「愛與和平」的深切渴望與追尋，陳怡君老師認為，彩虹不僅象徵希望與自由，也寓意著人與人之間跨越差異後的理解與和諧，作品中光與色的流動，如同海浪進行堆疊與碰撞，映照著藝術家對世界現況的感受與回應，藝術家讓觀眾在展場中「慢慢去尋找自己心裡的彩虹」，思索最能代表心靈色彩的那一道光。

展覽空間的規劃與光線運用，刻意營造出介於夢境與現實之間的模糊感，觀者在光影與色彩的交織中，不僅可感受視覺之美，也體驗心靈被「光音」包圍的平靜與啟發。整場展覽如一段由色彩、光源與心靈交織而成的旅程，期望讓觀者在「虹海」中，重新思索自我與世界的關係，共同築起屬於這個時代的愛與和平之橋。

藝術家陳怡君同時也是設計師兼策展人，二０一０年畢業於國立台北科技大學創新設計研究所，曾赴德國Trier科技大學交流，二０二四年創立積吶虹光畫廊，認為當代藝術應挑戰解決地球所面臨的極端問題。其創作融合德國工業設計的理性與西方抽象表現主義的感性，強調「自由、平等、博愛」精神。