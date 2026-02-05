陳怡君停權2.5年初選夢碎 北市黨部畫紅線「脫黨參選」必祭處分

陳怡君登記初選當晚，民進黨廉政會宣布停權2年6個月。（翻攝自陳怡君臉書）

民進黨台北市議員陳怡君因涉嫌詐領助理費及收受建商賄款，日前遭士林地院一審重判7年10月，陳怡君4日上午前往市黨部登記初選，但民進黨廉政會當晚即決議將其停權2年6個月。民進黨台北市黨部主委張茂楠今（5日）明確表示，陳怡君已喪失黨內提名資格，市黨部將辦理「退件與退款」。

民進黨廉政會4日晚間召開會議，陳怡君親自到場說明。廉政會主委邱駿彥指出，陳怡君涉及「助理費詐取財物」及「收受賄賂」兩項重罪，一審遭判7年10月，雖然陳怡君態度良好且坦承部分疏失，但考量罪行對黨聲譽影響重大，最終決定處以停權2年6個月處分，此決議也宣告陳怡君短期內無法以民進黨籍身分參與任何公職選舉提名。

陳怡君在獲知停權前，於當天白天高調完成議員初選登記，並感性自稱「民進黨寶寶」、「長得就是民進黨的樣子」。然而，北市黨部主委張茂楠今（5日）重申，被停權者不具備黨員行使權，自然無法參加初選，黨部後續將通知陳怡君，並執行退還登記文件及相關款項的作業。

面對陳怡君對外表示「支持者會挺到底」且未把話說死，張茂楠嚴正表示，陳怡君已被停權，若執意跳過黨內機制自行脫黨參選，屆時中央評議委員會勢必召開會議，針對違紀行為研議開除黨籍處分。張茂楠坦言，陳怡君已連任2屆議員，若參選確實會對綠營選票造成傷害，但黨紀底線不容退讓。