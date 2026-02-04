陳怡君助理費案遭判刑仍登記初選 赴廉政會說明：不想說出脫黨參選



民進黨直轄市議員初選今天（4日）起開放領表登記，台北市議員陳怡君因涉助理費案，一審遭判處7年10月徒刑，仍於今天現身完成登記程序，引發關注。由於民進黨廉政會今晚將召開會議討論此案，最重可能做出停權甚至開除黨籍的處分，一旦成案，陳怡君恐將失去黨內提名資格。針對是否脫黨參選，陳怡君坦言，「我不想從我口中說出，也不會放棄」。

她今天到中央黨部出席廉政會說明時指出，自擔任市議員以來，公務支出累計逾千萬元，目前仍有許多憑證與收據正在整理，相關款項皆實際用於公務，因此特別親自向廉政會說明。至於是否對廉政會的最終決定有信心，她表示，只能以誠意爭取認同，並語帶感性地說：「看我的臉就知道，我長得像民進黨的臉，從過去到現在，我一直都是民進黨寶寶，也希望民進黨不要放手。」

她進一步提到，自己從18歲開始便一路追隨民進黨，長年投入輔選與基層工作，無論黨的態度如何改變，她內心始終認同自己是民進黨的一分子，也感謝黨過去的栽培。她強調，不論未來是否仍具黨員身分，支持她的選民本身也都是民進黨的支持者，這份立場不會改變。

陳怡君也坦言，擔任民意代表以來，承受極大陳情與服務壓力，包括大同區大龍新城漏水與壁癌問題、大直基泰建案倒塌事件，以及夜店違規涉毒等案件。她指出，許多案件背後都有勢力希望她放手，但她選擇與民眾站在一起，沒有退讓。過去兩年，她更屢遭恐嚇與威脅，曾四度報案，其中三次成功查獲嫌犯，相關壓力也包含零星的政治警告。

她表示，這些年來即便努力做對的事情，名譽卻不斷受到威脅，長期活在高度壓力之中，但仍未選擇退縮，始終站在民眾一方。她也期盼民進黨能在此刻不要放開她的手，並感謝基層支持者鼓勵她勇敢面對廉政會說明。

針對助理費案本身，陳怡君強調，團隊已整理大量資料，足以證明相關經費確實用於公務。她指出，每逢民進黨大型活動，往往要求民意代表協助辦理，但實際補助僅有兩、三萬元，其餘宣傳與支出多由地方民代自行吸收，大家確實是很努力在為黨的活動付出。

陳怡君也轉述支持者的說法，指出他們認為，不論她是否仍具民進黨身分，支持的是陳怡君這個人。在這樣的鼓勵下，她選擇完成登記並前往廉政會說明，再次強調自己並未貪污，「我確實是用在公務上，或許有錯，但我罪不致死，絕對沒有貪污」，懇請外界相信她的清白。

面對媒體追問，若最終遭停權是否仍會堅持脫黨參選，陳怡君再度表示，這四個字她真的不敢說出口。她指出，支持者曾告訴她，即便黨不提名，仍會繼續支持，因為她的服務不分政黨。但她也重申，「脫黨參選」不是她願意說出的選項，自己對民進黨的情感始終未變，未來仍會持續爭取各界支持，「我也不會放棄」。（責任編輯：殷偵維）

