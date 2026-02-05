陳怡君喊完「我是民進黨寶寶」遭停權2年6個月 市黨部：脫黨參選恐被開除

陳怡君遭廉政會停權2年6個月，將無法獲得得民進黨市黨部提名。（本刊資料照）

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費逾384萬元、收受建商賄款遭起訴，士林地院日前一審宣判，判處陳怡君7年10月有期徒刑、褫奪公權5年。不過陳怡君昨（4日）下午仍前往登記初選，並喊話選民自己是「民進黨寶寶」。結果晚上民進黨廉政會決議，將她停權2年6個月，意即她無法被民進黨提名。民進黨台北市黨部主委張茂楠今（5日）受訪表示，將退回陳怡君的登記文件，若她堅持脫黨參選，會交由中評會處理。

陳怡君昨日下午完成民進黨中山大同區議員初選登記，並在臉書發文，強調「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶。」喊話支持者不要鬆開她的手，她會繼續努力，懇求選民給予機會。

然而民進黨廉政會昨晚決議，對陳怡君做出停權2年6個月處分。廉政會主委邱駿彥說，陳怡君詐領助理費、收賄兩項罪名較重，本來有委員認為該停權3年，但考量她親自出席說明、態度良好，案子也有再上訴，最後決議停權2年6個月。

北市黨部主委張茂楠表示，廉政會決議停權後，代表陳怡君暫時失去黨員身分，無法被提名，北市黨將退回她的登記文件及保證金。被問到陳怡君若脫黨參選，市黨部會如何因應？張茂楠說，黨員停權期間如自行脫黨參選，黨中央評委會將討論是否開除黨籍。

張茂楠坦言，陳怡君畢竟當過2任議員，地方經營上有社會成效，脫黨參選多少對選區會有影響。

