陳怡君恐脫黨參選！顏若芳：一定會有人落選

楊烈（右三）陪同台北市議員林延鳳（左一）、顏若芳（右一），以及議員參選人劉品妡（左二）、康家瑋（右二）、郭凡（左三）領表登記。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨備戰2026大選，直轄市議員領表登記時間為2月4日至2月10日，如需進行初選則是3月2日至4月10日。由於台北市議員陳怡君遭到民進黨廉政會停權2年6個月，恐脫黨參選影響民進黨當選席次。對此，台北市議員顏若芳今（6）日表示，按過往經驗，只要是五席一定會有人落選，希望選民可以支持民進黨提名的候選人。

歌王楊烈今上午陪同湧言會台北市議員林延鳳、顏若芳，以及議員參選人劉品妡、康家瑋、郭凡赴民進黨台北市黨部領表登記。5人完成登記手續後，在支持者組成的啦啦隊應援下，配合棒球賽嗆司曲喊口號，隨後由現任議員帶領新人搭上皮卡車，象徵學姊帶學弟妹「開季」。

楊烈表示，他在演藝界曾演過大壞蛋，也扮過有錢人，今天卻要扮演不一樣的角色，要做個大正派，做「台北好政連線」的最強啦啦隊，應援5位候選人都能當選。他說，尤其現在國家、社會的狀況，更需要好的人才投入，為民眾服務。

林延鳳表示，無論面對黨內初選或在大選時遇上其他政黨的對手，最好的對策還是繼續做好議員的工作，替市民監督市政、反映需求、解決問題。她舉例，自己多次提案爭取增加敬老卡點數與使用管道，其中敬老卡泡溫泉政策在2月剛剛上路，洲美快速道路改善與連接高速公路案也已進入最後規劃評估階段，相信過去3年多的努力與成果，鄉親都看在眼裡。

顏若芳指出，相較於新人，她雖然沒有「第一次參選」的緊張，但卻有「曾被分票而落選」的傷痕。她說，她絕對是民進黨最堅定的戰將，但現在，也是最危險的候選人。她說，政治不該是「誰比較緊張」就支持誰，而是「誰最能讓大家放心」，就支持誰，所以，千萬不要讓「穩當選」變成「穩落選」的魔咒。

媒體追問，陳怡君如果脫黨參選，是否會帶來變數？顏若芳回應，在中山大同以往都是提名四席，也有提過五席，或是四加一個泛綠的政黨。不過，她說，以過往經驗來說，只要是五席，一定會有人落選，希望可以團結，而選民也能支持民進黨提名的候選人。她認為，現在民進黨台北市議員只有18席，希望能夠像2014年全壘打，為選民發出更多聲音、爭取更大的福利。

劉品妡說，她曾在產業界工作，親眼看見許多結構性的不足，正因如此，才會主動投履歷，進入政治體系，從幕僚工作做起，在立法院與市議會的實務中，參與政策討論、協助選民服務。她希望能把這些年在實務中學到的經驗，承接前輩的努力，化為更貼近生活的市政規畫，為真正需要被看見的人，做更多實在的事。

康家瑋表示，他不是為了選舉才空降來的，他是中正萬華土生土長的在地囡仔。他說，他有在英國倫敦、澳洲及馬來西亞工作的經驗，希望能推動台北的國際行銷、國際觀光；回到台灣後，在立法院擔任10年的幕僚，更在地方深耕超過2000多天，「從地方到中央，我絕對是議會的即戰力」。

郭凡指出，他也是在松山信義區土生土長，經過5年的澳洲留學經驗，也在台灣受過完整的幕僚經驗，具備問政即戰力。他宣示，堅持新政治、承諾乾淨選舉，不會有擾民的宣傳車；不會濫掛選舉旗幟，影響市容；不會呼喊「搶救」的舊政治奧步，希望他參政的熱情，可以感染到年輕Z世代的選民。

