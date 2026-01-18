即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

九合一大選倒數314天，台北市議員林亮君今（18）日在國中學姊、新北市議員顏蔚慈的陪同下，親赴濱江市場向選民拜票。面臨民進黨內台北市議員第4選區（中山、大同）7搶4的局面，林亮君坦言，這是她入黨後首次參加初選，非常緊張，懇託選民在過完年後，記得在家中幫忙她「顧電話」；至於黨內同選區欲尋求連任的陳怡君因涉入司法案件恐讓提名生變一事，林亮君則說，廉政會在2月初應該會有評議結果。





今早8時30分，林亮君在顏蔚慈的陪同下，前往濱江市場掃街，並於活動中短暫接受媒體聯訪回應時事。

快新聞／陳怡君提名恐生變？北市中山、大同綠初選7搶4 林亮君回應了

林亮君（中）與顏蔚慈（右）受訪。（圖／民視新聞）

記者提問，綠營台北市議員第4選區現任共有3席（林亮君、陳怡君、顏若芳），另有4席新人（賴俊翰、朱政騏、林子揚、李立聖）爭取參選，怎麼看這次初選？

對此，林亮君回應，其實這次新人來勢洶洶，隨著選區最高票的「堅哥」（原台北市議員、現任立委）到了立法院之後，大家希望在此區搶進更多席次，民進黨將提名4席，初選狀況愈趨白熱化，新人不管在看板、地方勤走，其實都讓她壓力非常大。

她透露，這是自己加入民進黨後首次參加黨內初選，包含相關機制、支持者要知道接電話，都是第一次，所以非常緊張，因為過去有在此選區大家覺得應該沒問題的議員，最終卻意外落馬，因此希望在過年前來市場與選民互動，提醒大家過完年後記得在家幫她「顧電話」。

談及陳怡君提名議題，林亮君表示，陳議員所涉入的相關法律案件，廉政會接下來好像要召開會議，約在2月初的時候會有一個評議結果，會不會影響參與初選的資格，該會將做出決議，但無論如何，在初選或大選的過程當中，大家過去的服務經驗，選民也都有目共睹，期盼能爭取支持，繼續在選區為大家服務。

她也指出，今日特別邀請身為國中學姊的顏蔚慈，一同來市場互相應援，希望能讓這次初選過關，自己也私下向對方請教初選的撇步、小密技，譬如要把「電話」的字樣放到最大，希望兩人的初選能一起過關。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

