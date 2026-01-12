陳怡君政治路終結？民進黨廉政會出手「最重除名」：基本上無法選議員了

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄案，士林地院今（12）日一審宣判應執行7年10月徒刑、褫奪公權5年。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥指出，預計2月4日開廉政會討論，一審有罪基本上會先停權，意味著陳怡君將喪失被黨內提名參選議員的資格。

邱駿彥表示，依民進黨廉政條例，最輕至少停權、最重可以除名處分；一審判決有罪後，原則上將先予以停權，這也代表「陳怡君應該就無法參選議員了」。

​​邱駿彥指出，相關處分仍須經廉政會正式決議，在處分之前還要請陳怡君到會說明，之前已請過一次，但當時她請假並未到場，而2月4日的廉政會如果陳怡君還不過來，委員就會討論並做出處分。

廣告 廣告

陳怡君與辦公室主任張惠霖涉用人頭詐領逾384萬元助理費、令收受建商70萬元「顧問費」，士林地院一審宣判陳怡君應執行7年10月徒刑、禠奪公權5年；張惠霖應執行5年10月徒刑、褫奪公權4年，全案可上訴。

更多風傳媒報導

