陳怡君涉詐助理費出庭 哽咽認罪喊「並非貪財」

陳怡君涉貪出庭哽咽認罪。（資料畫面）

台北市議員陳怡君涉嫌以人頭方式詐領助理費455萬元，並向建商收賄遭起訴，今（8日）她當庭哽咽認罪，並向法官致歉，強調犯行並非出於貪財，而是因服務處經營困難，庭訊結束後，她以口罩與墨鏡遮掩匆忙離去，全案將於明年1月12日宣判。

陳怡君涉嫌控以人頭助理方式申報助理費約455萬元，並以「顧問費」名義向建商收受逾70萬元賄款，今年6月遭起訴，9月以100萬元交保。

士林地院今日開庭，她當庭哽咽認罪，表示已深知犯錯，並強調並非貪財，而是因長期選務及服務處支出龐大，財務困難，並指出2屆選舉皆虧損，疫情期間購置防疫物資導致支出更重，甚至以自家住宅充作服務處，她說已繳回犯罪所得，盼法院考量悔意與動機，從輕判決或給予緩刑。

庭訊結束後，陳怡君以連帽外套、墨鏡及口罩全程遮掩，在助理掩護下迅速離開法院，合議庭宣布辯論終結，全案將於2026年1月12日下午3時宣判。





