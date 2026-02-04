陳怡君涉詐領助理費遭停權2年6個月 廉政會：依規定不會提名參選

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，一審遭判7年10月徒刑，褫奪公權5年。民進黨廉政會今天討論此案，陳怡君親赴廉政會說明，她會前受訪時哽咽表示，今天要用誠意說服廉政會，錢確實都使用在公務，「請民進黨不要放開我的手」。至於若被民進黨停權，是否會脫黨參選，陳怡君說，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出」。

廉政會主委邱駿彥會後說明，廉政會決議停權陳怡君2年6個月，陳怡君能否參選是台北市黨部的權責，但據他了解，只要被停權，「依照規定的話，黨就不會提名」。

民進黨台北市議員陳怡君（前）涉詐領助理費、收賄，一審遭判刑，她4日晚間親赴民進黨廉政會說明。（中央社）

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，士林地方法院1月間依貪污等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

陳怡君今晚親赴民進黨廉政會說明，她會前受訪表示，自從擔任議員以來，她所有公務支出新台幣1000多萬元，後續還有很多憑證與收據，目前還在整理，且確實支付在公務，今天特別來跟廉政會說明。

邱駿彥會後受訪表示，陳怡君所涉案件包含利用職務機會詐取財物罪及不違背職務收受賄賂罪，合計遭判刑7年10月，屬於較重的罪。原有廉政委員主張應停權3年，但因陳怡君親自出席陳述意見，加上其坦承部分錯誤且態度良好，最終委員會決議停權2年6個月。

民進黨台北市黨部今天起開放領表登記參選市議員，陳怡君也前往領表登記。媒體追問邱駿彥，陳怡君遭停權，是否影響她的參選權益。

邱駿彥回應，能不能參選是台北市黨部的權責，不過據他了解，只要被停權，依照規定黨就不會提名。但邱駿彥也指出，「不會提名並不妨礙她的參選權利，也有可能她會選（意指脫黨參選）也不一定。」

邱駿彥說，陳怡君有表示，希望不要走到脫黨參選，脫黨競選不是她的選項，「脫黨競選」這四個字不是她講出來的，是她的支持者要求她這麼做，廉政委員從她的話語裡感受到她對黨有很深厚的感情，但「最後會怎麼樣，其實我們也不知道」。

邱駿彥說，民進黨有很嚴謹的信仰，無論如何都不可以有違背清廉的事實。民進黨9樓會議室就掛著「清廉、勤政、愛鄉土」，清廉是第一個要務，呼籲所有民進黨從政黨員注意。

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，民進黨廉政會主委邱駿彥（圖）4日表示，廉政會決議將她停權2年6個月。（中央社）

陳怡君稍早表示，今天要用誠意說服廉政會，大家看她的臉就知道，「我就是長得像民進黨的臉，我過去到現在，我一直都是民進黨寶寶」。她提到，「希望民進黨不要放手」，她從18歲至今一直都是民進黨，且長期幫民進黨輔選，她的支持者也都是民進黨的支持者，不管她有沒有在這個黨，民進黨的選民依然會支持她。

陳怡君透露，擔任民意代表以來，手上的陳情案壓力非常大，每個案子背後都有很多勢力要她放手，但她選擇與民眾站在一起，沒有放手，所以她也請民進黨不要放開她的手。她說，每次民進黨只要有大型活動，都要民代辦活動，卻只補貼2萬元、3萬元，但是她要花20萬元、30萬元，「這些錢從哪邊來？我們確實是很努力地為黨、也為黨的活動在宣傳」。

陳怡君指出，基層支持者要她今天勇敢跟廉政會說明，她的支持者也說「今天不管陳怡君是不是民進黨，他們支持的是我這個人」，所以在鼓勵之下，她今天登記參選，也會跟廉政會說明，金錢確實使用在公務，她不會貪這些錢，拜託大家相信她的清白，「我或許是有錯，但是我罪不致死。我確實都花在公務」。

媒體追問，最後如果廉政會將她停權，是否會脫黨參選到底。陳怡君強調，「脫黨參選」這四個字她真的不敢講，她的選民說，如果黨不提名她，他們依然會支持，因為她的服務不分政黨，她的情感一直都是屬於民進黨的，她會繼續努力、繼續尋求大家支持，不會放棄。