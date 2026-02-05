陳怡君涉詐領助理費遭停權2年6個月 民進黨北市黨部退回初選登記文件

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，一審遭判7年10月徒刑，褫奪公權5年，可上訴。民進黨廉政會4日決議陳怡君停權；依規定不會提名參選。民進黨台北市黨部主委張茂楠今天說，將退回初選登記文件及費用，若陳脫黨參選，由黨中央評委會處理。

民進黨台北市議員陳怡君（圖）涉詐領助理費、收賄，一審遭判刑，民進黨廉政會決議停權2年6個月，依規定不會提名參選，但陳怡君4日已完成民進黨中山大同區議員初選登記。（圖取自中山大同陳怡君Facebook）

民進黨廉政會4日討論陳怡君案，陳怡君親赴廉政會說明，會前受訪時哽咽表示，要用誠意說服廉政會，錢確實都使用在公務，「請民進黨不要放開我的手」。至於若被民進黨停權，是否會脫黨參選，陳怡君說，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出」。

廣告 廣告

民進黨廉政會討論此案時，廉政會主委邱駿彥說明，廉政會決議將她停權2年6個月，只要是被停權，「依照規定的話，黨就不會提名」。陳怡君昨天已先至民進黨台北市黨部登記議員初選。



民進黨台北市黨部主委張茂楠今天上午在市黨部接受聯訪說，陳怡君被停權代表將沒有黨員的身分，因不符資格無法被提名，北市黨部將退回初選登記文件及費用給陳怡君。



張茂楠被問及若陳怡君脫黨參選時表示，黨員在停權期間，如自行參選，由黨中央開評議委員會討論是否構成開除黨籍等條件。但若陳怡君有此決定，擔憂對中山大同選區的支持者帶來影響及衝擊。



民進黨在台北市中山大同（第4選區）共提名4席，現任議員包含顏若芳、林亮君、陳怡君，王世堅轉戰立委成功後，議員有1席空間。目前投入此區的議員初選，包含曾任王世堅助理的賴俊翰、總統府副祕書長何志偉的子弟兵朱政騏、新潮流幕僚李偉民的兒子李立聖、林子揚。

陳怡君上午透過臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，提到「陳怡君會繼續努力」。