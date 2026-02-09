即時中心／徐子為報導



民進黨籍台北市議員陳怡君因涉詐領助理費、收賄，一審判決出爐，依貪污等罪，判處她有罪，處7年10月徒刑，褫奪公權5年。士林地檢署今（9）日表示，原審量刑過輕，難期維護社會公平正義，今提起上訴。





民進黨廉政會4日對陳怡君裁處，對她祭出「停權2年6個月」處分。這也代表，她無望代表民進黨參選2026年任何地方選舉，而她是否會脫黨參選也受各界矚目。



回顧整起案情，士檢調查，陳怡君在擔任13、14屆台北市議員期間，涉嫌在聘書上偽造簽名等模式，詐領助理費384萬8,568元，並透過多次轉帳後挪為己用，且以現金領出，藉機製造金流斷點。此外，檢方也查出，陳怡君還以建商顧問費的名目收賄70萬5,894元，隨後施壓北市府特定局處，因此另案起訴她與陳的議會辦公室主任張惠霖。



檢方去年6月3日偵查終結全案，依涉犯《貪污治罪條例》之利「用職務上機會詐取財物」等罪名，起訴陳怡君等7人，並將全案移審至士林地院；士林地院今日下午3時一審宣判，判處陳怡君7年10個月有期徒刑，褫奪公權5年，全案仍可上訴。





原文出處：快新聞／陳怡君涉詐領助理費！一審被判7年10月 檢認「量刑過輕」提上訴

