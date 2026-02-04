陳怡君涉貪停權2年半 民進黨廉政會：不會提名參選

民進黨廉政委員會主委邱駿彥今(4日)說明，陳怡君態度非常好且承認做得不對，廉政會最後決議停權2年6個月。(記者陳政宇攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市議員陳怡君因涉詐領助理費遭判刑7年10月，仍向民進黨台北市黨部登記參選連任。民進黨廉政委員會主委邱駿彥今(4日)說明，陳怡君態度非常好且承認做得不對，最後決議停權2年6個月；依規定遭停權者，黨將不會提名，但不妨礙其參選權利。

民進黨廉政會今天晚間開會，陳怡君親自出席說明案情。邱駿彥會後受訪表示，陳怡君所涉案件包含利用職務機會詐取財物罪及不違背職務收受賄賂罪，合計遭判刑7年10月，屬於較重的罪。原有廉政委員主張應停權3年，但因陳怡君親自出席陳述意見，加上其坦承部分錯誤且態度良好，最終委員會決議停權2年6個月。

針對停權處分是否影響陳怡君參與選舉？邱駿彥回應，能否參選屬於台北市黨部的權責，但依照黨內規定，只要是被停權，黨就不會提名；但不提名並不妨礙其參選權利，「所以有可能會選，也不一定。」

至於陳怡君席間是否談及脫黨參選？邱駿彥轉述說，陳怡君澄清「脫黨競選」並非其選項，這四字不是她自己講的，而是支持者要求這麼做，並強調自己對民進黨有深厚感情。

邱駿彥並強調，清廉是民進黨第一要務，無論如何都不可違背清廉，呼籲從政黨員都應注意。

此外，廉政會今晚亦討論其他案件。邱駿彥表示，前彰化縣議員江熊一楓因涉詐領助理費遭收押禁見，廉政會已正式立案調查，待其釋放後將請其說明；至於前立委陳歐珀案因會議時間未及處理，預計延至3月份再行通知說明。

