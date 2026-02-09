陳怡君涉貪判7年10月 士檢：量刑過輕提上訴

（中央社記者林長順台北9日電）民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地院依貪污治罪條例等3罪判處應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。士林地檢署表示，原審量刑過輕，難期維護社會公平正義，今天提起上訴。

根據士林地方法院判決書，陳怡君與公費助理即研究室主任張惠霖，於民國108年至114年間，為圖公費助理補助費自行運用，明知實際上並無聘用洪于涵、賀璽、張家蓉，仍偽造聘書向台北市議會詐領公費助理薪資、春節慰勞金等款項，共計新台幣384萬8568元。

判決表示，陳怡君、張惠霖另於112年9月至114年2月間，持續每月收受建商3萬9000餘元，合計收賄70萬5894元，並要求北市府各公務機關加速處理建案的建築執照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖許可等事務。

士林地方法院於今年1月12日依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、不違背職務收受賄賂等3罪判處陳怡君應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。張惠霖應執行有期徒刑5年10月，褫奪公權4年。張惠霖另犯洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新台幣3萬元。

另外，洪于涵、賀璽、張家蓉3人判處1年10月至2年不等有期徒刑，均緩刑2年，並應支付公庫5萬到8萬元不等金額，褫奪公權3年。行賄的業者高明義判刑6月、胡偉良判刑1年，均褫奪公權3年。可上訴。

士檢今天表示，檢察官收受判決後，就被告陳怡君、張惠霖及胡偉良部分，認其等犯行，影響社會公益、觀感甚鉅，原審就其等犯行，量刑過輕，難期維護社會公平正義，尚難認妥適，已於今天提起上訴。另4名被告部分，認原判決尚無違誤，不提起上訴。（編輯：張銘坤）1150209