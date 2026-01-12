陳怡君涉貪助理費遭重判7年10月！ 士林地院判決理由出爐

陳怡君判決理由。（圖／報系資料照）

民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費384萬餘元，並涉犯收賄70萬元後關說建案，案經士林地檢署偵結以後，依照貪汙及洗錢等罪起訴。陳怡君出庭時坦承犯行，稱是因為辦公室資金不足才會挪用公費填補，其餘6名被告也全數認罪。士林地方法院於今日（1月12日）審結，依貪污罪判處陳怡君7年10月，褫奪公權5年；張惠霖5年10月，褫奪公權4年，可上訴。

士林地院認為，國家給予議員助理補助費目的，是因為議員從事地方自治立法等業務龐雜，涉及多方專業領域，為期待藉由聘任助理協助議員工作，提升問政品質、加強選民服務。

士林地院表示，被告陳怡君及張惠霖，明知助理費非對議員個人的實質補貼，卻為謀求一己私利，罔顧國家給予助理補助費之目的，詐取公費助理補助費。張惠霖甚至將詐領款項以現金提出後製造金流斷點，並存入不知情友人帳戶，再藉由開立支票等迂迴方式掩飾、隱匿不法所得。

針對收賄部分，士林地院批評，陳怡君、張惠霖不思廉潔自持，竟因一時貪念收受賄賂，褻瀆公務執行純正，破壞身為民意代表為民喉舌的清廉形象。

合議庭審酌後，陳怡君、張惠霖就涉貪及洗錢犯行，於偵查及審理期間均坦承不諱，且自動繳交全部犯罪所得，應依法減輕其，依貪污罪判處陳怡君7年10月，褫奪公權5年；張惠霖5年10月，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

助理洪于涵、賀璽依、張家蓉依照非公務員與公務員共犯利用職務機會詐財罪，分別判刑1年10月、2年、1年11月，均緩刑2年，支付公庫5萬元，褫奪公權3年。

行賄廠商品嘉建設公司負責人胡偉良、總經理高明義依依共同犯不違背職務交付賄賂罪，分別處有期徒刑1年、褫奪公權3年；有期徒刑6月、褫奪公權3年，得易科罰金，以1千元折算1日。

