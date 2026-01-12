陳怡君涉貪助理費、收賄遭重判7年10月 民進黨2／4開會最重或除名

台北市議員陳怡君涉貪助理費、收賄一審遭判7年10月，民進黨廉政會將啟動黨紀處理。（圖／CTWANT攝影組）

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉嫌詐領助理費共計384萬餘元，並收受建商賄賂70萬餘元協助關說建案。士林地檢署依貪污治罪條例、偽造文書及洗錢等罪嫌起訴陳怡君等人，士林地院今（12）日一審宣判，判處陳怡君7年10個月有期徒刑，褫奪公權5年。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，2月4日將處理此案，依據廉政條例，最重可以除名處分。

翻閱起訴書發現，陳怡君自2018年起擔任市議員，張惠霖自2020年起擔任公費助理與研究室主任，兩人涉嫌以3名親友名義充當「人頭助理」，由不知情助理製作不實文件，向議會請領助理費共384萬8568元，並將款項用於住處與服務處租金、股票投資等私人用途。

檢調另查出，陳、張兩人涉嫌替品嘉建設建案進行會勘、協調，並利用議員職權向市府施壓，加速建照申請與行道樹移植作業。該建設公司則每月支付約3萬9000元「顧問費」給張惠霖，兩人合計收受賄款70萬5894元。

士林地方法院今天依貪污等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。民進黨發言人吳崢表示，尊重司法，也呼籲當事人誠實面對。針對外界關注陳怡君是否將遭民進黨處分一事，民進黨廉政會主委邱駿彥則指出，2月4日將處理此案，依據廉政條例，最輕至少停權處分，最重可以除名處分。

