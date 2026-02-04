陳怡君涉貪哽咽喊「或有錯但罪不至死」！ 民進黨開鍘停權2年6月

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費案，一審遭判7年10個月有期徒刑、褫奪公權5年，但仍向北市黨部登記參選連任，她今（4）天也哽咽表示，或許有錯但罪不致死，「脫黨參選」四個字真的不敢講，會繼續爭取支持。而民進黨廉政會晚間決定，陳怡君停權2年6月。

陳怡君稍早捧著一大疊憑證收據，赴民進黨廉政會說明。她哽咽表示，面對這麼巨大的壓力自己始終沒有放手，跟民眾站在一起，也希望民進黨不要放手，這些支出確實都用在公務。

陳怡君強調，她不會貪這些錢，請大家相信她的清白，或許是有錯，但罪不至死。

至於若遭停權是否會「脫黨參選」，陳語帶保留說，「這四個字真的是不敢講，我不想從我的口中說出，我的情感、支持一直都屬於民進黨的，會繼續尋求支持，我不會放棄。」

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／洪季謙

