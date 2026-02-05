陳怡君涉貪案 民進黨北市黨部退回初選登記文件

（中央社記者劉建邦台北5日電）民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判刑，民進黨廉政會決議停權，北市黨部主委張茂楠今天說，將退回初選登記文件及費用，若陳脫黨參選，由黨中央評委會處理。

陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地方法院1月間依貪污等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

民進黨廉政會昨天討論此案，廉政會主委邱駿彥說明，廉政會決議將她停權2年6個月，只要是被停權，「依照規定的話，黨就不會提名」。陳怡君昨天已先至民進黨台北市黨部登記議員初選。

民進黨台北市黨部主委張茂楠今天上午在市黨部接受聯訪說，陳怡君被停權代表將沒有黨員的身分，因不符資格無法被提名，北市黨部將退回初選登記文件及費用給陳怡君。

張茂楠被問及若陳怡君脫黨參選時表示，黨員在停權期間，如自行參選，由黨中央開評議委員會討論是否構成開除黨籍等條件。但若陳怡君有此決定，擔憂對中山大同選區的支持者帶來影響及衝擊。

陳怡君上午透過臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，提到「陳怡君會繼續努力」。

民進黨在台北市中山大同（第4選區）共提名4席，現任議員包含顏若芳、林亮君、陳怡君，王世堅轉戰立委成功後，議員有1席空間。目前投入此區的議員初選，包含曾任王世堅助理的賴俊翰、總統府副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏、新潮流幕僚李偉民的兒子李立聖、林子揚。（編輯：陳清芳）1150205