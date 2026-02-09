陳怡君涉貪獲民進黨提名夢碎 判7年10月檢方認「量刑過輕」上訴

陳怡君涉貪一審被判7年10月，檢方認為量刑過輕提起上訴。（資料畫面）

台北市議員陳怡君涉詐領助理費逾384萬元、收受建商賄款，士林地院日前一審判處7年10月有期徒刑、褫奪公權5年；陳怡君遭民進黨停權2年6個月，無法獲黨提名拚連任。士林地檢署認為陳怡君、辦公室主任張惠霖及胡姓建商犯行量刑過輕，今（9日）提起上訴。

士林地檢署指出，陳怡君等7人涉嫌貪汙治罪條例等案，經法院審理雖已判決有罪，但檢方審酌全案犯罪情節，認為陳怡君、張惠霖及胡姓建商所涉犯行，對公共利益造成損害，也影響社會對公職人員廉潔的信賴，認為原審量刑過輕，難以維護社會公平正義，今依刑事訴訟法規定提起上訴，其他4人原判無違誤，不提上訴。

回顧此案，陳怡君自2018年就任第13屆北市議員後，與辦公室主任張惠霖共謀，安排胞弟媳及多名親友掛名擔任議會助理，偽造聘書與人事資料，實際卻未到職，長期向北市議會詐領薪資、年終獎金及慰勞金。檢方查出，自2019年至2025年2月止，共詐得384萬8,568元，相關款項經層層轉帳、提領後，用於支付私人房租及投資股票，以掩飾不法金流。

陳怡君日前完成民進黨中山大同區議員初選登記，並在臉書發文：「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶。」不過當晚民進黨廉政會就決議，將她停權2年6個月，無法被民進黨提名；她若堅持脫黨參選，將會交由中評會討論是否開除黨籍。





