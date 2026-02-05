陳怡君涉貪遭停權兩年半 民進黨北市黨部：不符參選資格將退件

張茂楠受訪說，陳怡君被停權不符資格，會退件登記。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君4日到民進黨北市黨部登記參選市議員，不過晚間黨中央廉政會決議，陳因助理費案涉貪被黨停權2年6月。民進黨北市黨部主委張茂楠說，被停權就不能代表民進黨參選，會將其登記退件、退款；而如果陳怡君自行參選，最重恐被開鍘黨籍；張也坦言，陳自行參選對民進黨一定有衝擊。

張茂楠今受訪說，陳怡君被停權兩年多沒有黨員身分，當然就不符資格不能被提名，黨部這邊會退件、退款。他也說，陳怡君無法以民進黨籍參加初選後，代表新人有兩席空間，對新人們也是一大利多。

不過，由於陳怡君未說死是否參選到底，恐衝擊中山大同區選情。張茂楠說，停權期間如果自行參選，黨中央會召開評議委員會，判定是否要開鍘。他也坦言，陳怡君如自行參選，對民進黨一定多少會有衝擊、傷害，不過影響多大就要看陳怡君過去兩屆議員經營的社會成果而定。

