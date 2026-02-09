陳怡君涉貪一審判7年10月 士檢認量刑過輕提上訴

台北市議員陳怡君涉收賄70萬元、詐領助理費384萬元，一審判處有期徒刑7年10月、褫奪公權5年。（資料照片／陳愷巨攝）



台北市議員陳怡君與研究室主任張惠霖涉收賄70萬元、詐領助理費384萬元，一審分別判處有期徒刑7年10月、褫奪公權5年，以及有期徒刑5年10月、褫奪公權4年。士林地檢署今天（9日）表示，認定兩人犯行嚴重、影響社會觀感，原判決量刑過輕，難以彰顯社會公平正義，已決定提起上訴。





士檢說明，陳怡君與研究室主任張惠霖涉嫌收受賄賂70萬元，並詐領公費助理費約384萬元，去年6月依涉《貪污治罪條例》及洗錢等罪嫌起訴。士林地院審理期間，陳、張兩人均坦承犯行，今年1月12日一審宣判，陳怡君判處有期徒刑7年10月、褫奪公權5年；張惠霖判處有期徒刑5年10月、褫奪公權4年。

檢方指出，陳怡君、張惠霖及胡偉良等人犯行，已嚴重損害公共利益並破壞社會對公職人員廉潔的信賴，量刑尚難達到維護社會公益的目的，因此依《刑事訴訟法》規定，就3人提起上訴，請求高等法院斟酌犯罪情節，處以適當刑度；其餘4名被告則認原判決妥適，不再上訴。





判決指出，陳怡君身為連任兩屆的台北市議員，明知助理費並非對議員個人的實質補貼，仍與張惠霖共謀私利，詐取公費助理費；張惠霖則將不法所得提領為現金，刻意製造金流斷點，並存入不知情友人帳戶，再透過開立支票等方式掩飾、隱匿不法所得。





合議庭認為，兩人因一時貪念收賄，嚴重破壞民意代表為民喉舌的清廉形象，但考量其於偵查及審理期間均坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得，依法減刑後作出上述判決。（責任編輯：卓琦）

