陳怡君涉貪一審判7年10月 民進黨廉政會2/4開會！最重恐除名

前台北市議員陳怡君（左）與辦公室主任張惠霖（右）。資料照。廖瑞祥攝



民進黨台北市議員陳怡君和辦公室主任「饅頭」張惠霖，涉用人頭詐領384萬元助理費，另按月收建商4萬元顧問費撈70萬元，士林地院今天依3罪重判陳怡君7年10月、禠奪公權5年。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，2月4日廉政會開會討論，一審判決有罪，可予以停權或除名，若陳怡君被停權，恐沒有權利被提名參選議員。

士院今天宣判結果如下，陳怡君涉犯貪污之利用職務機會詐取財物罪2罪（詐領助理費），各判3年10月、3年8月，另涉犯不違背職務收賄罪（收建商賄款）判3年10月，合併應執行7年10月，褫奪公權5年；張惠霖同樣犯3罪，應執行5年10月、褫奪公權4年，洗錢罪部分判6月得易科罰金之刑。

對此，邱駿彥說明，已經決定2月4日晚上開廉政委員會討論陳怡君的案子，依照廉政條例，一審判決有罪，可予以停權或除名，到底要停權或除名，要開會討論，若陳怡君被停權，恐沒有權利被提名參選議員，但這是選對會的權力，他無法干涉。

邱也表示，曾經找過陳怡君來說明，但陳怡君請假，2月4日請過陳怡君再過來，這次第二次，如果陳怡君再不來，會直接進行討論處分，預計當晚會有處分結果。

