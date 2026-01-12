陳怡君涉貪一審判7年10月！綠廉政會祭停權

▲民進黨議員陳怡君涉詐領助理費案，一審遭判處7年10月徒刑，褫奪公權5年。（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費案，士林地方法院今（12）日依貪污等罪，一審判處7年10月徒刑，褫奪公權5年。對此民進黨廉政會主委邱駿彥稍早受訪時表示，依照廉政條例規定一審有罪就是停權，一旦停權就沒辦法被黨中央提名參選議員，廉政會也將在下月4日開會討論此案，並請當事人到場說明。

陳怡君涉入詐領助理費案今日一審遭判處7年10月徒刑，褫奪公權5年，邱駿彥受訪時表示，依照廉政條例規定一審有罪就是停權，一旦停權就沒辦法被提名參選議員，是否提名為選對會負責。

廣告 廣告

邱駿彥也表示，廉政會將在下月4日開會討論此案，並請當事人到場說明，上次陳怡君已請假一次未到，若仍未出席，廉政會還是會討論作出處分結果。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／民進黨北市議員陳怡君收賄、詐領助理費 一審重判7年10月

「破壞民代清廉形象」 陳怡君落淚認罪仍重判理由曝光

北市議員陳怡君涉貪認罪！開庭哽咽稱「並非貪汙，只想做好服務」