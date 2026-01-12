陳怡君涉貪一審遭判7年10月 民進黨：先停權、2月4日廉政會處理

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費與收賄，士林地院一審今判處應執行7年10月。（本刊資料照）

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄，一審今（12日）遭士林地方法院依貪污等罪判處應執行有期徒刑7年10月、褫奪公權5年。對此，民進黨第一時間表態「尊重司法」，並強調將依黨內廉政機制處理。廉政會主委邱駿彥表示，因一審判決有罪，將先予以停權處分，形同已無法再參選議員，廉政會預計2月4日晚間開會討論後續懲處。

邱駿彥指出，依據民進黨廉政條例，一審有罪即須啟動處分程序，最輕為停權，最重可至除名。廉政會在正式裁處前，將再次請陳怡君到會說明。他透露，陳怡君先前已請假1次未出席，若2月4日仍未到場，廉政委員仍會依法討論並作出決議，不會因當事人缺席而延宕處理。

邱駿彥說明，民進黨廉政條例的設計，即是在司法判決出爐後，立即以黨紀回應社會期待，一審有罪在政治責任上已屬重大，先行停權是基本作法，也能避免相關爭議持續影響黨形象。

民進黨發言人吳崢則回應，對於法院判決「尊重司法，也請當事人誠實面對」。他表示，黨內一向對涉及貪污案件採取零容忍態度，後續將全權交由廉政會依制度處理。

邱駿彥強調，廉政會將在2月4日會議中，綜合司法判決內容與當事人說明後，決定最終處分，確保程序完備，也回應社會對政黨自律的要求。

