陳怡君發言為「脫黨參選」埋伏筆？ 同選區新人急喊：別親痛仇快！

民進黨台北市議員陳怡君遭民進黨停權兩年半。 圖：翻攝陳怡君臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨台北市議員陳怡君因涉詐助理費以及收受收受建商賄款，一審遭士林地院重判7年10月。民進黨廉政會4日也對陳怡君做出停權兩年半處分。而陳怡君也登記黨內台北市議員初選，並在廉政會召開前稱自己說不出「脫黨參選」四個字，但也透露，選民說如果黨不提名我，他們依然會支持我，似乎為脫黨參選埋下伏筆。對此，跟陳怡君同選區新人也急喊，要陳怡君別做親痛仇快的事情。

陳怡君4日前往民進黨廉政會前受訪強調，自己或許有錯，但罪不至死，希望大家相信她的清白。至於若遭到停權，是否會「脫黨參選」到底？陳怡君回應，「脫黨參選」這四個字，她真的不敢講。她說，她的選民說，如果黨不提名她，依然會支持她。而「黨不提名她，依然會支持她」這句話似乎會埋下伏筆。

綜觀前兩屆中山、大同台北市議員選舉，民進黨皆提名4席參選，不過這兩屆都有非民進黨籍等泛綠陣營的人出來參選，使得民進黨在這兩屆於該選區總共指當選3席市議員。而今年民進黨在中山、大同初選已經競爭激烈，除了現任的顏若芳和林亮君爭取連任外，還有王世堅子弟兵賴俊翰、何志偉子弟兵朱政麒，還有代表謝系的林子揚，以及新潮流幕僚李偉民兒子李立聖等新人爭取提名，形成6搶4席提名，若陳怡君再脫黨選，勢必攪亂布局。

針對陳怡君恐脫黨參選一事，民進黨台北市議員擬參選人朱政騏表示，如果陳怡君真的愛民進黨的話，就請她不要傷害民進黨，做出親痛仇快的事情，「她如果堅持參選到底的話，對這一區的選情，一定會造成非常重大的影響。」

民進黨台北市議員擬參選人賴俊翰則表示，他相信每個政治人物都有自己的考量，那他會把焦點放在自己的身上。

