陳怡君脫黨參選？涉詐領助理費一審有罪 民進黨廉政會：2/4開會最重除名

民進黨籍台北市議員陳怡君因涉詐領助理費、收賄，一審判決今（1）天出爐，依貪污等罪，判處她有罪，處7年10月徒刑，褫奪公權5年。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，廉政會將於下（2）月4日處理此案，依據廉政條例，最輕至少停權處分，最重可以除名處分；這也代表，陳怡君應確定無法披民進黨戰袍，但因其地方行程頻頻，不排除她會脫黨參選。





回顧整起案情，士檢調查，陳怡君在擔任13、14屆台北市議員期間，涉嫌在聘書上偽造簽名等模式，詐領助理費384萬8,568元，並透過多次轉帳後挪為己用，且以現金領出，藉機製造金流斷點。



此外，檢方也查出，陳怡君還以建商顧問費的名目收賄70萬5,894元，隨後施壓北市府特定局處，因此另案起訴她與陳的議會辦公室主任張惠霖。



檢方去年6月3日偵查終結全案，依涉犯《貪污治罪條例》之利「用職務上機會詐取財物」等罪名，起訴陳怡君等7人，並將全案移審至士林地院；士林地院今日下午3時一審宣判，判處陳怡君7年10個月有期徒刑，褫奪公權5年，全案仍可上訴。



媒體《上報》報導，陳怡君過去在黨內派系是正國會系統的，後因全代會跑票遭除名，她後來捲入涉詐助理費案，出庭時採認罪答辯，儘管有官司在身，但陳怡君跑攤、拜票行程滿檔，非常認真經營，展現她選到底的企圖心。民進黨內也在觀望，一旦判決有罪影響提名，陳怡君是否脫黨參選成為該選區最大變數。





