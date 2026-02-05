陳怡君脫黨參選 衝擊綠營選票

民進黨台北市中山、大同議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案遭判刑，她登記參與黨內初選，喊話選民自己是「民進黨寶寶」，經民進黨廉政會討論確定停權2年6個月，也因此不能參加初選，不過，陳怡君直言不會放棄參選，讓選情出現變數。議員林亮君分析，陳怡君若脫黨參選，將衝擊泛綠選票。

綠營北市議員選舉下屆採保守提名策略，除士林、北投提名5人，其他選區皆提名4人，其中，中山、大同被黨內視為競爭最激烈戰場。

王世堅轉戰立委後空缺1席，現任議員林亮君、顏若芳、陳怡君續拚連任，但陳怡君被排除，另有4名新人表態參選，包括王世堅助理賴俊翰、總統府副祕書長何志偉子弟兵朱政騏、議員陳賢蔚助理李立聖，以及海委會主委管碧玲女婿林子揚，可能形成「6搶4」局面。

陳怡君雖遭民進黨停權，但她強調「脫黨參選這4個字，我不想從我的口中說出」，但也說自己不會放棄，為選戰投下變數。

民進黨北市黨部主委張茂楠昨指出，陳怡君已登記參選，但若經黨中央審核後因被停權不符資格，就會取消參加初選資格；若陳脫黨參選，對綠營在此選區選票斬獲必有傷害。

朱政騏表示，雖然陳怡君對外沒有明確表態，但在一審宣判當天，看板數量就急速增加，地方也都聽過陳會選到底；近10年來綠營在該選區是「4席有餘但不足5席」，只要泛綠有5人參選，一定至少1人落選，甚至可能掉2席，陳脫黨參選一定會造成影響。

林亮君則說，陳怡君已擔任2屆議員，其母親為在地里長，在地方擁有深厚實力，若最終脫黨參選會對泛綠陣營選票產生衝擊。