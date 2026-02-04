陳怡君赴廉政會 哽咽喊「民進黨不要放手」：不想從我口中說出脫黨參選

台北市議員陳怡君出席廉政會前受訪。楊亞璇攝



民進黨台北市議員陳怡君，涉用人頭詐領384萬元助理費，一審判決遭重判陳怡君7年10月、禠奪公權5年。陳怡君今（2/4）晚帶著厚厚一疊資料出席民進黨廉政會，「我或許是有錯，但是我罪不致死，我確實都花在公務！」哽咽喊話民進黨不要放手，她不想從口中說出脫黨參選。

陳怡君晚間出席廉政會前接受媒體堵訪表示，今天帶來的資料，自從她擔任議員以來至今，所有的公務支出1000多萬，後續因為還有很多的憑證跟收據，她還在整理，每個年度都有分開來，這些就已經有1000多萬，我確實是花用在所有的公務，那今天特別來跟廉政會來說明。

至於有信心影響廉政會做決定嗎？陳怡君說，用誠意來說服廉政會，「大家看我的臉就知道說，我就是長得像民進黨的臉，我過去到現在，我一直都是民進黨寶寶，我也希望說民進黨不要放手。」她18歲以來至今一直都是民進黨，而且她長期幫民進黨在輔選，「所以今天不論民進黨的態度是怎樣，我心裡面，我的情感、我始終的態度，陳怡君永遠都是民進黨寶寶，那也很感謝民進黨過去的栽培。」

陳怡君說，今天不論她是不是民進黨的黨員，「陳怡君這一票、陳怡君的支持者也都是民進黨的支持者啊，所以我不會因為我有沒有在這個黨，民進黨的這些選民，他依然會支持我；而在我陳怡君的情感，我也是永遠都會把票來支持民進黨，這是不會去違背的。」

陳怡君表示，這幾年來，她認為自己做對的事情，但是她不斷的被恐嚇威脅，我也長期活在這種壓力之下，那面對這麼巨大的壓力，她沒有放手，始終跟民眾站在一起。她哽咽說：「我也希望說，請民進黨不要放開我的手。」她也很感謝一些基層的支持者，要她今天勇敢的來跟廉政會說明，所以就整理了這麼多的資料，表示說她確確實實都用在於公務。

陳怡君話鋒一轉抱怨，每次民進黨只要有大型活動，都要這些民代辦活動，「可是卻只補貼我們2、3萬塊，但是陳怡君要花2、30萬你知道嗎？這些錢從哪邊來的？我們確實是很努力地為黨、也為黨的活動在宣傳。」

陳怡君指出，她的支持者說，今天不管陳怡君是不是民進黨，他們支持的是她這個人，所以在他們的鼓勵之下，她今天登記了，也來跟廉政會說明，「我確實是使用在公務，陳怡君不會貪這些錢啊！所以我真的拜託大家相信我的清白，我或許是有錯，但是我罪不致死，我確實都花在公務！」

媒體追問，最後如果確定真的停權的話，還是會堅持脫黨參選到底？陳怡君回稱，「脫黨參選這四個字我真的不敢講，當然我們的選民說，如果黨不提名我，他們依然會支持我，因為陳怡君的服務沒有分政黨，脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出，我的支持、情感，一直都是屬於民進黨的，所以我會繼續尋求大家的支持，我也不會放棄。」

