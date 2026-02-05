陳怡君遭停權！北市黨部證實初選資料將退件 綠主委曝自行參選後果

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審遭判7年10月徒刑。民進黨廉政會昨晚開會決議，將陳停權2年6個月，意味陳年底大選將無法批民進黨戰袍參選。北市黨部也表示，後許審查不符資格將會退件，但對既有提名席次不會有影響，若陳自行參選，則由黨中央評委會評估後續處分。

黨部主委張茂楠表示，陳怡君已被停權意味著2年6個月的時間沒有民進黨籍身分，雖昨已登記初選，但經黨部審查不合資格者，後續會退件並退還保證金，至於陳所屬選區中山大同仍會依照現有通過提名席次提名，不會應停權受到影響。

而目前民進黨在中山、大同預計提名4席，除現任顏若芳、林亮君以及新人賴俊翰、朱政麒、林子揚、李立聖行程「6搶4」局面，張茂楠表示，等於多了一席空間對於新人確實通過機率確實變大。

至於若陳怡君若自行參選，黨部是否有因應，張茂楠表示，黨員若在停權期間自行脫黨參選，黨中央評委會會舉行會議討論是否需開除黨籍，張坦言，若陳怡君脫黨參選，對該選區多少會有點影響，畢竟擔任過2任議員經營上也有社會成果，這些支持者會跟陳走還是跟民進黨走，要等到選舉才會知道。

