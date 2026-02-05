陳怡君遭停權2年半 綠北市黨部：不符參選資格將退件

台北市 / 綜合報導

民進黨台北市議員陳怡君捲入助理費案，一審遭判刑7年10月，昨(4)日晚間民進黨廉政會決議，將陳怡君停權2年6個月，按照規定無法代表民進黨參選。不過陳怡君已經到北市黨部登記參選、付保證金，對此，北市黨部也表示，將送交黨中央審議，但被停權後沒有黨員身分，參選資格被取消，就會退件、退款。

4日晚間，台北市議員陳怡君手中捧著一大疊資料，前往民進黨中央廉政會要證明自己清白，但最終還是被廉政會決議停權2年6個月，但其實當天下午，陳怡君才到市黨部登記參選。

民進黨北市黨部主委張茂楠說：「收件之後會把整個移給中央黨部，那麼中央黨部會召開，議員的資格審查，因為(陳怡君)已經被停權，所以議員的，參加初選的資格會被取消。」陳怡君被停權後沒有黨員身分，不符資格不能被提名，黨部就會退件、退款。

對此陳怡君僅以文字回應，尊重黨部決定也感謝會退還款項，將繼續為選民服務她會努力，不過對比陳怡君的狀況，民進黨彰化縣第7選區也就是北斗區縣議員初選，參選人江熊一楓也因助理費案遭羈押，卻還是委託代理人登記，1月30日黨中央公布民調結果，江熊一楓還順利出線，這也是民進黨首次有參選人在看守所，通過初選獲得提名的案例。

廉政會說：「我們廉政條例裡面規定說，只要一審判決有罪，就必須要處分，江熊一楓她只是被立案，還沒有起訴到法院，離那個她會被停權，還有很長一段時間。」

陳怡君江熊一楓，一人已經一審遭判刑另一人剛立案調查，造成有無被停權的兩樣情，但陳怡君受訪時也沒把脫黨可能說死，若堅持投入選戰，勢必衝擊綠營北市中山大同區選情。

