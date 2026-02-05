陳怡君遭停權2年6月 綠廉政會：依規定無法被提名

台北市 / 綜合報導

民進黨台北市議員陳怡君因為捲入助理費案，一審遭判刑7年10月，昨(4)日晚間民進黨召開廉政會，最終陳怡君遭停權2年6個月，按照規定無法代表民進黨參選。外界關心她是否脫黨參選，陳怡君表示脫黨參選這四個字她真的不敢講，但也說自己的說如果黨不提名她也會支持。廉政會主委邱駿彥也表示，陳怡君的確不希望脫黨參選，可以感受到她對民進黨的感情。

台北市議員陳怡君4日晚間，現身民進黨中央，手中捧著一大疊資料，都是擔任議員以來的公務支出紀錄，她穿著一身白，因為這回她要來廉政會證明自己清白。

台北市議員(民)陳怡君：「請民進黨不要放開我的手，我也很感謝我們有些基層的支持者，他告訴我說要我今天勇敢地來，我或許是有錯但我罪不至死，我確實都花在公務。」

講到激動處忍不住哽咽，陳怡君還稱自己永遠是民進黨寶寶，即便展現誠意但，最後還是遭廉政會決議停權2年6個月。

民進黨廉政會主委邱駿彥：「本來有委員認為說那應該是要停權三年，但是至少陳議員她是態度非常好。」

畢竟2026就是選舉年，其實陳怡君同一天下午，才到市黨部登記參選，要拚第三屆議員的她，若真的要選到底，更牽動民進黨在台北市中山大同區的布局。

北市第四選區，民進黨拍板2026提4席，目前選區內的3席黨內議員，陳怡君顏若芳跟林亮君都想拚連任，新人方面則有賴俊翰朱政騏林子揚李立聖。

如今陳怡君遭停權後就無法參加初選，形成6搶4局面，但陳怡君如果選意堅定脫黨參選，到時民進黨自提4席，加上陳怡君分散綠營票源，恐怕不利黨內選情。

台北市議員(民)陳怡君：「脫黨參選這四個字我真的不敢講，當然我們的選民說如果黨不提名我，他們依然會支持我。」

民進黨廉政會主委邱駿彥：「(陳怡君)希望說不要走到脫黨參選，然後她也對民進黨也有很深的感情。」

對於脫黨兩邊都語帶保留，陳怡君助理費案，持續纏訟中如今黨紀處分出爐，她的下一步都牽動民進黨在2026這一局。

