陳怡君「不敢講脫黨參選」！他吐5字網笑翻

▲民進黨廉政會4日晚間開會決定是否將陳怡君停權。（圖／陳怡君臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台北市議員陳怡君涉貪案1月12日一審宣判，判處陳怡君7年10月有期徒刑、褫奪公權5年，但她仍登記參加黨內議員初選。民進黨廉政會4日晚間開會決定是否將陳怡君停權，會前陳怡君哽咽道，脫黨參選這4個字，她真的不敢講，「我不想從我的口中說出，也不會放棄」；對此，資深媒體人黃揚明表示，「民進黨誰敢？」

民進黨廉政會4日晚間開會決定是否將陳怡君停權，會前陳手拿一疊憑證、收據到會說明，並哽咽表示，這幾年她做對的事情，但不斷被恐嚇威脅，希望民進黨不要放開她的手，她也或許有錯，但罪不致死；至於若被停權是否會脫黨參選？陳怡君則說，「脫黨參選這4個字，我不想從我的口中說出，我的情感一直都是民進黨的，我會繼續尋求大家的支持，我也不會放棄。」

針對陳怡君「真的不敢講脫黨參選」一事，黃揚明在臉書發文表示，「民進黨誰敢？」；網友們也紛紛留言表示，「脫黨參選或者退黨參選沒有一個有好結果的」、「最不跟隨潮流的樺妃都不敢了」、「以前只有聽過黑社會退幫要三刀六洞」、「大民進黨總是這麼溫馨」。

確定停權兩年六個月！邱駿彥：討論很久

針對陳怡君一案，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，「最後我們做出的是『停權兩年六個月』。其實到底要停權多久，我們廉政委員會是有做過很討論很久，因為她（陳怡君）有2個罪，一個就是詐取財物罪，另外一個是不違背職務的收受賄賂罪，總共被判七年十個月，是屬於比較重的罪。」

邱駿彥指出，本來有委員認為應該要停權三年，但是陳怡親自出席、說明這個案情，態度非常好，但做得不對還是必須要受到國家法律的制裁；另外陳怡君也帶了很多證據、收據等資料，也是把廉政會決定把3年降為停權兩年六個月的主要原因之一。

