陳怡君一審有罪喊話「盼民進黨不要放手」 廉政會懲處停權2年6個月

民進黨台北市議員陳怡君登記參選拚連任，但廉政會做出2年6個月停權處分。（翻攝陳怡君臉書）

台北市議員陳怡君涉助理費案，一審被判7年10月，她今天（4日）到民進黨北市黨部，登記參選議員，並表示：「我一直都是民進黨寶寶。」民進黨廉政會晚間討論此案，最終做出2年6個月的停權處分，陳怡君在會前被問到是否脫黨參選？她說脫黨參選這4個字真的不敢講、也不想從口中說出：「我的支持、情感，一直都是屬於民進黨的。」盼民進黨不要放手。

陳怡君今天晚間帶著大量資料親赴廉政會說明，會前受訪時哽咽：「我確實是用在公務，並沒有貪這些錢啊，也或許是有錯，但罪不致死。」強調會用誠意來說服廉政會，稱自己18歲以來一直都是民進黨，「大家看我的臉就知道說，我就是長得像民進黨的臉，我過去到現在，我一直都是民進黨寶寶，我也希望說民進黨不要放手」。

廣告 廣告

陳怡君強調，不論民進黨態度怎麼樣，她心裡面的情感、態度，「陳怡君永遠都是民進黨寶寶」，也很感謝民進黨過去的栽培。她也提到擔任民意代表以來，長期活在壓力之下，不斷被恐嚇威脅，但始終跟民眾站在一起，也希望民進黨不要放開她的手。 陳怡君說：「我確實是使用在公務，陳怡君不會貪這些錢啊！所以我真的拜託大家相信我的清白，我或許是有錯，但是我罪不致死，我確實都花在公務！」至於被停權是否堅持參選，她沒有正面回應，只說「如果黨不提名我，他們（支持者）依然會支持我」。





更多《鏡新聞》報導

揭李貞秀放棄中國籍難處 黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

雅方千金國中一週零用錢飆千元 董事長老爸估手環3千...實價20萬當場當機

藍白封殺國防預算挨批 陳玉珍怪AIT沒給正確訊息、詹江村竟嗆「制裁美國」