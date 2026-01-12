陳怡君一審遭判7年10月 民進黨廉政會2月開鍘：會先停權

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費和收賄案，士林地院今（12）日下午一審判決出爐，陳怡君被依貪污等罪，合併執行7年10月徒刑、褫奪公權5年，全案可上訴。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥回應，預計2月4日晚上開會討論此案，也會請陳怡君到會說明，由於一審判決有罪，基本上會先停權，「對她影響就很大，應該就無法選議員」。

民進黨台北市議員陳怡君。（資料照／中天新聞）

檢方調查，陳怡君與辦公室主任「饅頭」張惠霖涉貪污455萬元，其中陳怡君在擔任北市議會第13屆、14屆議員，張惠霖從2020年間起擔任其公費助理，兩人利用洪姓、賀姓及張姓等3名親友當人頭詐領助理費384萬8568元，張惠霖將錢漂白後存入親友帳戶支付房租及買股票。

檢方另查，品嘉營造胡姓董事長、及其關係企業品喜建設高姓總經理，以顧問費名義按月匯款至張惠霖戶頭，共行賄70萬5894元，陳怡君則協助向台北市政府關說施壓，加速建照等事項的申請進度。

民進黨廉政會主委邱駿彥。（資料照／中天新聞）

士林地院今日下午3點針對此案進行一審宣判，陳怡君被依貪污等罪合併執行7年10月徒刑、褫奪公權5年；辦公室主任張惠霖合併執行5年10月徒刑、褫奪公權4年，全案可上訴。

判決出爐之後，邱駿彥受訪時表示，對於任何懲處，得先經過廉政委員會開會，陳怡君的案子將會在2月4日晚上開會討論。由於她一審判決有罪，基本上就是先停權，這對她影響就很大，「陳怡君應該就無法選議員了」。

陳怡君辦公室主任張惠霖。（圖／張惠霖臉書）

邱駿彥透露，處分前還是會請她先到會說明，先前有請過一次，當時陳怡君請假沒來，所以2月4日這天還是會再請她到會說明，若是仍不過來，委員會就會討論後續處分。

