陳怡珍不選了！ 黨內提名最後一天宣布「放棄連任」

台南市 / 綜合報導

四連霸的台南市議員陳怡珍，在黨內提名初選最後一天， 在 姊姊、民進黨提名台南市長參選人陳亭妃陪同下，正式對外宣布不參與，民進黨台南市第八選區初選登記，希望能促進整合。外界揣測，是在佈局對之後的立委選舉，陳怡珍回應還言之過早，未來她會擔任姊姊競選總部執行總幹事，全力幫忙輔選。

台南市議員陳怡珍(民)說：「做了一個很困難的決定，宣布不參選這一次的議員連任。」民進黨內初選最後一天，市議員陳怡珍和姊姊陳亭妃，共同召開記者會發布重磅消息，台南市議員陳怡珍(民)說：「外界大家來評估，其實怡珍要通過(初選)其實並不困難，但是我想為了團結，為讓我們的黨內的優秀的同志，有更多出線的機會。」

廣告 廣告

台南市議會連霸4任，擔任16年市議員的陳怡珍，在上一次選舉當中，得票率第一卻在提名截止前，宣布不連任，台南市議員周嘉韋(民)說：「那其實應該是有佈局立委選舉的意思，我們肯定這樣的佈局，不會落入觀感不佳，也更為坦率。」

台南市議員蔡育輝(國)說：「姊妹高瞻遠矚，佈局8年市長這個宏觀的理想，我覺得很不簡單。」看看台南市第八選區，民進黨只打算提名，四席議員候選人，議長邱莉莉，力拚連任的周嘉韋，沈震東因為當兵，交棒弟弟沈振南，還有湧言會的林建南，如今陳怡珍宣布放棄連任。

民進黨台南市長參選人陳亭妃說：「會請她(陳怡珍)來擔任我的執行總幹事，如果怡珍投入了這個初選，它會複雜，這個議員初選，把它單純化。」民進黨市議員參選人林建南說：「為了我們整個民進黨這個團結，我們怡珍議員可以做出這個決定，我相信對妳來講是非常的這個艱難。」

初選前拋下震撼彈，外界傳得沸沸揚揚，是顧全大局，還是佈局下一步，一舉一動備受關注。

