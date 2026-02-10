陳怡珍宣布不連任台南市議員！傳備戰立委選舉

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南市議員陳怡珍今(2/10)宣布不參與黨內議員初選登記，並表示未來將全心擔任民進黨台南市長擬參選人、立委陳亭妃的競選總部執行總幹事。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文辦公室稍早證實，陳怡珍確實未登記議員初選。

民進黨台南市議員陳怡珍在胞姊民進黨立委陳亭妃陪同下，宣布放棄議員連任，資料照

同選區的民進黨台南市議員周嘉韋指出，陳怡珍宣布不投入台南市議員第八選區連任，恐是要轉布局未來陳亭妃當選市長辭去立委後的補選，儘管選舉尚未發生，但從政治責任來看，這樣的選擇相對對選民負責。

陳怡珍稍早在親姊陳亭妃的陪同下，宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，盼讓黨內提名競爭單純化，未來也將全心擔任陳亭妃市長競總執行總幹事。

民進黨各縣市議員黨內初選登記，今日是最後一天，登記截止時間為下午5點前。郭國文辦公室稍早回應，陳怡珍確實沒有登記議員初選。

