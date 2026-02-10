陳怡珍放棄拚連任 綠議員肯定：避免「食碗內、看碗外」

陳怡珍（中）宣布不參與議員初選登記，讓不少里長錯愕。（曹婷婷攝）

4連霸台南市議員陳怡珍10日在姐姐、民進黨提名台南市長參選人陳亭妃及多位里長陪同下，宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，目的是讓黨內提名競爭單純化。同選區民進黨議員周嘉韋給予肯定。他說，若為布局日後立委補選，避免先選議員、後來又跑去選立委，對選民是負責任的行為，至於能否促進黨內和諧？他坦言是未知數。

陳亭妃下午陪同陳怡珍對外說明這個「艱難」決定，陳亭妃強調，面對即將到來的選戰，團結是最重要的力量。周嘉韋表示，對於陳怡珍的這個決定，要給予肯定，從日後布局立委補選角度來看，也能避免外界認為「食碗內、看碗外」的聯想，這也才是對選民負責任的行為。

不過，對於陳亭妃、陳怡珍強調目的是希望促進黨內和諧，周嘉韋則表示，陳怡珍不選能否有助於黨內和諧倒未必，因為選民也不會因為陳怡珍不選，陳說挺誰就改成挺誰，選民還是會有各自支持的人選。

陳亭妃提到，陳怡珍連續4次參與黨內初選均以民調第1獲提名，本屆連任更拿下第一高票，她身為市長參選人，必須思考如何讓黨內初選競爭更單純，北區與中西區目前已有多位人選投入初選，若陳怡珍再加入，勢必增加競爭與複雜度，決定以大局考量、整體選情為優先，宣布陳怡珍退出這場議員選戰，全心擔任陳亭妃競選總部的執行總幹事，投入市長、議員與里長選戰整合輔選。

今天不少里長得知陳怡珍將不參選，非常錯愕與不捨。陳怡珍坦言，外界普遍認為她不論初選或大選，連任議員並不困難，但在市長初選過後，為了團結與讓更多黨內優秀夥伴有參與空間，她必須做出不參選連任的艱難決定。她強調，目前最重要的就是專注市長、議員、里長輔選工作，協助團隊爭取最大席次，不只2026要贏，更要打下底氣，讓2028賴總統連任在台南得票率超過2024得票率。

