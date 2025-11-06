陳怡珍關心南美館、危老重建

議員陳怡珍關心危老重建及南美館館舍和原兒科館規劃進度。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

中西區來亞大樓因年初地震被列為危樓，市府宣布拆除，至今九個月，仍矗立原地，形成公安危機。議員陳怡珍力促市府加速處理並研議受影響住戶、店家的地價稅、房屋稅、營業稅等稅賦減免。工務局回應，因拆除工法複雜，目前進行二次發包評選，近期將決標，希望在年底進場拆除，工期預計三至四個月，會與財稅局共商影響周遭減稅措施。

台南房屋平均屋齡三十四點九年，高於全台平均，且是六都第二老城市，屋齡三十年以上住宅多達四十六點二萬戶，突破六成一。陳怡珍要求推動都更及危老重建，加速老舊建築更新。

廣告 廣告

市府預計斥資三千萬元購買康寧大學台南校區建物，每年尚須支付一千萬元租金，陳怡珍指買法恐過於「匆匆忙忙」，呼籲市府應妥善規劃。市長黃偉哲回應，避免任其荒廢閒置，且安南區是重要且人口增加區域，建物價值高，他舉永康砲校遷移為例，除省下市庫經費，ＣＰ值高，可妥善規劃，經發局指可規劃產業專區和育成中心。財稅局事後回應，七棟建物殘值七億，可規劃公務機關進駐，規劃社宅、體育設施等，至於市刑大需有獨立空間，預算遭刪除，會再加強與議員溝通及說明，希望獲得議會的支持。

南美館剩一館，然農水署辦公廳舍移撥進度得至民國一二０年，新館不見動靜，古蹟調研進度停滯，員工安置方案未定，呼籲規劃完整，以免「流浪辦公」。文化局回應，農水署原則同意三樓禮堂暫借南美館辦公及布展，館舍對方則傾向有償撥用，市府研議採租用。而兒科館停運，文化局指會打造科技展演實驗場域，保留部分空間供美術館使用，圓棟將連接台南公園魔法屋，陳怡珍則建議發展為兒童美術館。