陳怡蓉喜曝「第8孩」誕生！ 老公生日甜喊「最好的禮物」放閃無極限

四季線上／陳軒泓 報導

陳怡蓉醫生老公薛博仁所創立的在醫美診所在林口開設新分店，宛如第8個孩子誕生，這個月剛好也是老公的生日，陳怡蓉陪著他赴米蘭開醫學研討會，夫妻倆還順道前往威尼斯度假，至於準備給老公什麼禮物，陳怡蓉說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」

陳怡蓉給老公最好的生日禮物是自己（圖／聖緹雅醫療集團 提供）

老公每年都要出國開研討會，陳怡蓉今年一起赴米蘭。她形容老公的辛勞：「前一晚深夜才到，時差都來不及調整，一早7、8點就起床出發，一路開到傍晚，接著還有晚宴，全程都是英文，很辛苦。」，另外她憶及二人交往之初，「聖緹雅那時候只有兩間店，以前會覺得連鎖集團很威，後來聖緹雅愈開愈多，反而只會覺得是種責任，不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧。」

陳怡蓉認為開診所就像生小孩，要有責任好好照顧（圖／聖緹雅醫療集團 提供）

這一回到米蘭，他們決定再飛往威尼斯三天兩夜，過兩人世界，陳怡蓉笑說，當下覺得他是很棒的老公，不但機票、飯店都自己訂，「餐廳也是他自己訂，他還會說要景觀最好的位置，結果餐廳說被人訂了，他就說自己是壽星，對方就幫他喬了，真是百年難得一見的好壽星，我都是沾了他的優惠。」

陳怡蓉醫生老公薛博仁開設第8間診所（圖／聖緹雅醫療集團 提供）

