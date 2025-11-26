陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。

薛博仁（左）與董娘陳怡蓉。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉回憶起最初和老公交往，當時老公的診所僅有兩間店，隨著店越擴越多，感覺到責任越發沉重，「不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧。」

這些年，陳怡蓉淡出演藝圈，多半以家庭為重，自2018年主演《雙城故事》後，已有七年時間沒有新的影視作品。今年老公出國開研討會，她也跟著前往米蘭，難得不用帶孩子，陳怡蓉在飯店好好補眠，才出去市區逛逛。

陳怡蓉看到老公的辛勞：「前一晚深夜才到，時差來不及調整，一早7、8點就又要起床出發，一路到傍晚，接著還有晚宴。」全程英文對話，非常辛苦。夫妻倆也在工作結束後，決定飛往威尼斯三天兩夜，享受兩人時光。

董娘陳怡蓉。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

雖說老公是壽星，但陳怡蓉笑說老公超主動，機票飯店餐廳都是自己訂，「他還會說要景觀最好的位置，結果餐廳說被人訂了，他就說自己是壽星，對方就幫他喬了，真是百年難得一見的好壽星，我都是沾了他的優惠。」還獲得了一瓶香檳。

至於自己送上什麼生日禮？陳怡蓉打趣表示，結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，「這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」

陳怡蓉與薛博仁夫妻（圖／安珀提供）

另一方面，陳怡蓉前陣子談起對重返演藝圈的渴望，雖說已七年沒拍戲，平時在家還是有在演，對戲對象變成了老公和女兒，只不過老公戲路窄，只能演「愛情武打戲」，最常陪演的還是女兒。跟女兒對戲也相當有幫助，因為女兒特別迷戀小動物戲路，「在她持續特訓之下，雞、牛、馬、羊的特質我都可以信手拈來。」並表示等到女兒滿七歲上小學時，就會重返拍戲跑道。

