陳怡蓉回憶和老公愛情故事 勸女兒「談戀愛眼睛要睜大」

陳怡蓉近期又多了新身分，在台灣首部醫美竪屏短劇《記憶中的微笑》擔任出品人，角色甚至是以她和老公薛博仁的諧音取名。除了劇中男主角鎮萬鈞受到關注討論，陳怡蓉看著故事也回憶起跟老公的愛情故事：「會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」

《記憶中的微笑》鎮萬鈞（右）、吳思竺。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉2016年步入婚姻後，重心多半擺在家庭，不過她對演藝圈仍舊有嚮往，表示等到女兒年滿7歲上小學了，會比較放心重返拍戲跑道。這段時間，她在幕後也沒有閒著，擔任短劇《記憶中的微笑》出品人，該劇由多次征戰短片獎項的馮于倫執導，以懷舊產物「無名小站、MP3、傻瓜復古相機」，帶觀眾重返青春時光。

短劇男主角鎮萬鈞今年28歲，畢業於國立臺北藝術大學戲劇系，主修表演，今年曾以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，主演短片《一個適合看海的日子》去年也入圍金穗獎。由於在劇中穿上高中校服，他還被誤認真的是鮮肉學生，在拍攝期間，也迷倒不少護理師。

《記憶中的微笑》鎮萬鈞穿上高中制服。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

雖說過去多投入劇場表演，但鎮萬鈞仍期待能登上大銀幕，「我很喜歡公路電影的角色與觀眾一同成長冒險的故事，我也很期待演聰明的天才，或帥氣可靠的好夥伴。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導