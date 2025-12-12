陳怡蓉回憶與老公愛情故事 叮嚀女兒「以後眼睛要睜大」

陳怡蓉擔任竪屏短劇出品人。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

台灣醫美產業首度推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，醫療集團董娘陳怡蓉擔任出品人，28歲帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角，平常會跳繩及訓練腹肌，今年才提名第1屆台北戲劇獎的他，放話好想演電影，最想嘗試「聰明的天才」。陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大！」

長相帥氣的新秀鎮萬鈞擔綱男主角。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

男、女主角的名字取用陳怡蓉和薛博仁兩人的諧音，陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」鎮萬鈞是備受期待的潛力新秀，今年曾以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，主演短片《一個適合看海的日子》去年入圍金穗獎。女主角吳思竺演出的短片《我們沒有問題》，2023年曾提名亞洲日舞影展短片競賽，她個人因而入圍金片子大賽最佳女主角。

廣告 廣告

鎮萬鈞透露，拍攝當天有颱風逼近，陽光不時被強風吹來的雲朵遮住，「空檔時站在護欄邊，看到遠處上空灰濛濛一片，想必正颳風下雨吧。而我們這裡卻是藍天白雲。覺得和劇情很像，這裡是風光明媚的青春，那裡是風雨飄搖的大人世界。」短短4集，每集1分鐘左右，《記憶中的微笑》不是關於「變漂亮」的故事，而是無論身處哪個時期，都得選擇成為喜歡的模樣，以純愛包裝，讓主角逆時重回青春，就像許多人長大以後，偶爾仍會回望青春的自己。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她懷孕9月卻慘遭生母剖腹奪胎！胎兒被取出後丟進垃圾桶 生父竟是繼父

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

零地主戶1／老家都更增值也恐「被洗出」 建商標榜「無原住戶」原因曝光