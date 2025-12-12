陳怡蓉想起與「金主」的愛情 叮嚀女兒：眼睛要睜大

回想與集團創辦人薛博仁的戀愛，董娘陳怡蓉忍不住叮嚀女兒。（圖／聖緹雅醫療集團提供）





台灣醫美產業首度推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，集團董娘陳怡蓉擔任出品人，上架後掀起網友好評。帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角，28歲的他仍青春，平常會跳繩及訓練腹肌。今年才提名第一屆台北戲劇獎的他，放話好想演電影，最想嘗試「聰明的天才」！陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大！」

新秀鎮萬鈞擔綱《記憶中的微笑》男主角。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

竪屏短劇《記憶中的微笑》由多次征戰短片獎項的馮于倫執導，前段讓主角穿上制服重返校園談純愛，鎮萬鈞居然被誤以為是鮮肉學生，遠遠被品頭論足稱讚真帥。跨進集團新開幕的林口店取景時，又迷倒護士。劇中未直接談論醫美，而以懷舊產物，包含無名小站、MP3、傻瓜復古相機，帶觀眾逆時回到來不及完成的青春。

《記憶中的微笑》男、女主角的名字取用陳怡蓉和薛博仁兩人的諧音，陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」

鎮萬鈞是備受期待的潛力新秀，今年曾以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，主演短片《一個適合看海的日子》去年入圍金穗獎。目前正投入多部音樂劇《快弟的三個包裹》、《生命中最美好的5分鐘》、《投胎新手求生指南》。女主角吳思竺演出的短片《我們沒有問題》，2023年曾提名亞洲日舞影展短片競賽，她個人因而入圍金片子大賽最佳女主角。

竪屏短劇《記憶中的微笑》由鎮萬鈞（右）、吳思竺主演。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

鎮萬鈞透露，拍攝當天有颱風逼近，陽光不時被強風吹來的雲朵遮住，「空檔時站在護欄邊，看到遠處上空灰濛濛一片，想必正颳風下雨吧。而我們這裡卻是藍天白雲。覺得和劇情很像，這裡是風光明媚的青春，那裡是風雨飄搖的大人世界。」



