陳怡蓉慶祝「第8個孩子誕生」 送老公生日大禮

聖緹雅創辦人薛博仁（左）與董娘陳怡蓉。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉與醫師老公薛博仁慶祝聖緹雅醫療集團林口店新開幕，猶如第8個孩子誕生，薛博仁也在本月生日，小倆口趁他赴米蘭開醫學研討會後，前往威尼斯度假三天兩夜。雖然身為壽星，但陳怡蓉透露「他自己訂機票，自己訂飯店，還強調自己是壽星，獲得香檳」。至於送上什麼生日禮？她說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」

董娘陳怡蓉。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉憶及跟薛傅仁交往之初，「聖緹雅那時候只有兩間店，以前會覺得連鎖集團很威，後來聖緹雅愈開愈多，反而只會覺得是種責任，不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧。」

身為聖緹雅醫療集團創辦人，薛博仁每年都要出國開研討會，陳怡蓉今年陪著一起赴米蘭。她形容老公的辛勤：「前一晚深夜才到，時差都來不及調整，一早7、8點就起床出發，一路開到傍晚，接著還有晚宴，全程都是英文，很辛苦。」老公開會，她難得不用帶孩子，於是先在飯店好好補眠，才到市區走走。

這一回到米蘭，他們決定再飛往威尼斯三天兩夜，過兩人世界，陳怡蓉笑說，當下覺得他是很棒的老公，不但機票、飯店都自己訂，「餐廳也是他自己訂，他還會說要景觀最好的位置，結果餐廳說被人訂了，他就說自己是壽星，對方就幫他喬了，真是百年難得一見的好壽星，我都是沾了他的優惠。」

聖緹雅醫療集團創辦人薛博仁與董娘陳怡蓉攜手打造的「聖緹雅林口店」日前正式開幕，代表集團邁向第8個里程碑，更象徵品牌在北台灣的服務版圖再擴大，在醫美產業中持續深化、升級與創新。

