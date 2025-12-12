陳怡蓉找小18歲鮮肉招業績 再看老公勸女兒「眼睛要睜大」

【緯來新聞網】台灣醫美產業首度推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，由集團董娘陳怡蓉擔任出品人，女主角是吳思竺，28歲帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角。他平常會跳繩及訓練腹肌，今年才提名第1屆台北戲劇獎。46歲陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大」。

陳怡蓉（左圖）找來鮮肉拍影片（右圖）。

《記憶中的微笑》由馮于倫執導，前段讓主角穿上制服重返校園談純愛，鎮萬鈞居然被誤以為是真的鮮肉學生，之後走進診所又迷倒護士。男、女主角的名字取用陳怡蓉和薛博仁兩人的諧音，陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大。」



鎮萬鈞今年以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，主演短片《一個適合看海的日子》則提名去年金穗獎，目前正投入多部音樂劇《快弟的三個包裹》、《生命中最美好的5分鐘》、《投胎新手求生指南》。

吳思竺飾演女主角。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

短短4集，每集1分鐘左右，《記憶中的微笑》不是關於「變漂亮」的故事，而是無論身處哪個時期，都得選擇成為喜歡的自己，以純愛包裝，讓主角逆時重回青春，就像許多人長大以後，偶爾仍會回望青春的自己。



談及保養，鎮萬鈞睡前會塗保濕，有上妝工作的前一晚會敷面膜，訣竅是：「心情要好，心情好了就會正常作息、多喝水，再搭配自己喜歡的味道及樣式的保養品。」



先前大多投入於劇場表演，但他期望能登上大銀幕，「我很喜歡公路電影的角色與觀眾一同成長冒險的故事，我也很期待演聰明的天才，或帥氣可靠的好夥伴」。《記憶中的微笑》已在聖緹雅IG上架。

