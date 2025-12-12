陳怡蓉找28歲鮮肉演戲！ 新劇湧夫妻「恩愛回憶」 她勸女兒：談戀愛眼睛睜大
四季線上／陳軒泓 報導
陳怡蓉擔任出品人推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，由多次征戰短片獎項的馮于倫執導，28歲新秀演員鎮萬鈞穿上制服重返校園談純愛，在片場還被誤以為是鮮肉學生，遠遠被品頭論足稱讚真帥。今年才提名第1屆台北戲劇獎的他，放話好想演電影，並表示最想嘗試「聰明的天才」。
陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，而劇中男、女主角名還取用她和醫生老公兩人的名字諧音，陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」，影片昨（11日）也在二人經營的醫美集團IG上架，吸引了大批網友好評點擊。
鎮萬鈞分享拍攝過程，當天正好有颱風逼近，陽光不時被強風吹來的雲朵遮住，「空檔時站在護欄邊，看到遠處上空灰濛濛一片，想必正颳風下雨吧。而我們這裡卻是藍天白雲。覺得和劇情很像，這裡是風光明媚的青春，那裡是風雨飄搖的大人世界」，先前大多投入於劇場表演的他，也期望有一天能登上大銀幕，「我很喜歡公路電影的角色與觀眾一同成長冒險的故事，我也很期待演聰明的天才，或帥氣可靠的好夥伴。期待說好聽的故事、創造帥氣有趣的角色給觀眾們！」
陳怡蓉主演經典好戲《光陰的故事》線上看
