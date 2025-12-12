陳怡蓉當醫師娘9年「和金主談戀愛」 不忍告誡女兒：眼睛要睜大點

記者趙浩雲／台北報導

藝人陳怡蓉與醫師老公結婚之後，成為醫美集團董娘，生活幸福美滿。近日診所竪屏短劇，她也親自擔任出品人。昨天上架後吸引大批網友好評點擊。帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角，28歲的他仍青春，今年才提名第1屆台北戲劇獎的他，放話好想演電影，陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大！」

前段讓主角穿上制服重返校園談純愛，鎮萬鈞居然被誤以為是鮮肉學生，遠遠被品頭論足稱讚真帥。新開幕的店裡取景時，又迷倒護士，工作人員替他接收不少誇讚，劇中未直接談論醫美，而以懷舊產物：無名小站、MP3、傻瓜復古相機，帶觀眾逆時回到來不及完成的青春。

廣告 廣告

男、女主角的名字取用陳怡蓉和薛博仁兩人的諧音，陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」

陳怡蓉推出豎屏劇。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

鎮萬鈞是備受期待的潛力新秀，女主角吳思竺演出的短片《我們沒有問題》，2023年曾提名亞洲日舞影展短片競賽，她個人因而入圍金片子大賽最佳女主角。鎮萬鈞透露，拍攝當天有颱風逼近，陽光不時被強風吹來的雲朵遮住；談及保養，睡前會塗保濕，有上妝工作的前一晚會敷面膜，他的訣竅是：「心情要好，心情好了就會正常作息、多喝水，再搭配自己喜歡的味道及樣式的保養品。」竪屏短劇《記憶中的微笑》已在聖緹雅IG播出。

更多三立新聞網報導

陳匡怡遭爆「穿薄紗私約人夫」 不忍嗆「一直都很乾淨」：這輩子不可能

陳冠希艷照門怎流出「不是修電腦」 導演曝照片外流關鍵：太不尋常

米可白怒了！情侶領養「斷腿米格魯」隔天再丟包 氣炸：棄養是二次傷害

《星光燦爛》男星脫了！猛練「精壯線條」鏡頭露出 與她煲愛甜到升溫

