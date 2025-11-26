陳怡蓉結婚9年自爆這件事「不到3次」 自誇好老婆！旺夫迎「第8個小孩」

陳怡蓉（右）與老公薛博仁迎接集團新店開幕。聖緹雅醫療集團提供

陳怡蓉趁著醫師老公薛博仁到米蘭開醫學研討會，接著前往威尼斯度假三天兩夜，暫拋女兒享受兩人世界。 至於送上什麼生日禮？陳怡蓉說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」

身為醫療集團創辦人，薛博仁每年都要出國開研討會，陳怡蓉今年陪著一起赴米蘭。她形容老公的辛勤：「前一晚深夜才到，時差都來不及調整，一早7、8點就起床出發，一路開到傍晚，接著還有晚宴，全程都是英文，很辛苦。」老公開會，她難得不用帶孩子，於是先在飯店好好補眠，才到市區走走。

陳怡蓉說自己就是老公最好的禮物。聖緹雅醫療集團提供

薛博仁雖然是壽星，但陳怡蓉透露，老公自己訂好機票、飯店，「餐廳也是他自己訂，他還會說要景觀最好的位置，結果餐廳說被人訂了，他就說自己是壽星，對方就幫他喬了，真是百年難得一見的好壽星，我都是沾了他的優惠」。

夫妻迎接「新孩子」：生了就好好照顧！

薛博仁（左）與陳怡蓉夫妻為新店舉辦開幕儀式。聖緹雅醫療集團提供

此外，陳怡蓉與薛博仁接婚9年，迎來「第8個孩子」，醫美診所林口店新開幕。陳怡蓉提到，她與薛博仁交往之初，集團只有兩間店，以前會覺得連鎖集團「很威」，後來愈開愈多，「反而只會覺得是種責任，不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧」。



